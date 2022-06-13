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Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 10:25

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня.

Об этом пишет итальянское издание La Stampa, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Визит состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

В воскресенье немецкое издание Bild сообщило, что Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии, однако дата не называлась.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

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Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляйен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решения относительно статуса кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине

Темы: ШольцМакронИталияКиев
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