В Украине арестовали имущества экс-министра Лебедева на 650 миллионов

Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов принадлежащих семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену (по данным УП – Лебедева).

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В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА.

По данным следствия, на территории Украины работает ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья Лебедева.

Эти компании занимаются поставками и реализацией продуктов в РФ, также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев.

В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Полиция, прокуратура и СБУ расследуют уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоения имущества.

Что предшествовало: О бизнесе семьи Лебедева в частности шла речь в расследовании "Схем" от 2019 года.

В частности – о Свеском насосном заводе на Сумщине – украинском предприятии, которое регулярно поставляло специальное оборудование на пороховые заводы Российской Федерации.