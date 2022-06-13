Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За кордон за $3 тисячі: в Україні перекрили канал переправки військовозобов’язаних

"Українська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 12:10

Детективи НАБУ разом з Одеською поліцією та прикордонниками викрили схему незаконного перетину українсько-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України. "Послуга" коштувала три тисячі доларів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій детективи викрили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України".

Деталі: За $3 тис. організатори схеми пропонували втекти за кордон на автівці з дипломатичними номерами за підробленими документами ООН. Фактично ж українців переправяли до Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені" за підробленими паспортами та номерами машин.

Задіяному у схемі молдованину повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: З початку березня для перетину кордону військовозобов’язаними прикордонників намагалися підкупити 76 разів, при цьому суми запропонованого "винагородження" за незаконний дозвіл покинути країну різняться.

Теми: кордонвійнахабар
Головне сьогодні

Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 

Кабмін дозволив отримувати паспорти за кордоном

фото, оновлено від 13:46Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

До Іспанії прибуло перше судно з українською кукурудзою, яке слідувало Балтійським морем

В Україні заборонили ще одну проросійську партію

Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Усі новини...
кордон
Експеримент на кордоні з Польщею має зменшити черги вантажівок
Польща і Україна починають збільшувати пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова"
Росіяни скидають з дронів гранати на прикордонні села Сумщини 
Останні новини
19:54
Заступниця глави ЄК: вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття
19:52
Через війну Україна втратила 25% посівних площ
19:44
Захисники обіцяють відвоювати Маріуполь: Путін думає, що "Азов" під "Азовсталлю", але "Азов" – вся Україна
19:28
Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв, які евакуювали людей із зони бойових дій
19:27
Bitcoin і Ethereum продовжують падіння: причини
19:26
"Суспільне" повідомляє про приїзд Макрона вже у середу
19:13
У парламенті зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг з Росії та Білорусі
19:09
Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 
18:53
У "Дії" дозволили подавати декларацію платника єдиного податку у 2% і сплачувати його
18:42
Європарламент: Сербія повинна переглянути відносини з Росією
Усі новини...