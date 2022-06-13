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За кордон за $3 тисячі: в Україні перекрили канал переправки військовозобов’язаних

"Українська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 12:10

Детективи НАБУ разом з Одеською поліцією та прикордонниками викрили схему незаконного перетину українсько-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України. "Послуга" коштувала три тисячі доларів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій детективи викрили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України".

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Деталі: За $3 тис. організатори схеми пропонували втекти за кордон на автівці з дипломатичними номерами за підробленими документами ООН. Фактично ж українців переправяли до Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені" за підробленими паспортами та номерами машин.

Задіяному у схемі молдованину повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: З початку березня для перетину кордону військовозобов’язаними прикордонників намагалися підкупити 76 разів, при цьому суми запропонованого "винагородження" за незаконний дозвіл покинути країну різняться.

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Теми: кордонвійнахабар
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