Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За границу за $3 тысячи: в Украине перекрыли канал переправки военнообязанных

"Украинская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 12:10

Детективы НАБУ совместно с Одесской полицией и пограничниками разоблачили схему незаконного пересечения украинско-молдавской границы военнообязанными гражданами Украины. "Услуга" стоила три тысячи долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "В ходе проверки Национальным бюро информации о возможном предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам международных организаций детективы выявили схему противоправного перемещения через государственную границу военнообязанных мужчин-граждан Украины".

Реклама:

Детали: За $3 тыс. организаторы схемы предлагали сбежать за границу на автомобиле с дипломатическими номерами по поддельным документам ООН. Фактически же украинцев переправляли в Молдову на транзитном участке трассы "Одесса-Рени" по поддельным паспортам и номерам машин.

Задействованному в схеме гражданину Молдовы сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: С начала марта для пересечения границы военнообязанными пограничников пытались подкупить 76 раз, при этом суммы предложенного "вознаграждения" за незаконное разрешение покинуть страну разнятся.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: границавойнавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
граница
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
В Беларуси начались учения стран ОДКБ, Украина усилила границу – Наев
Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: