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За границу за $3 тысячи: в Украине перекрыли канал переправки военнообязанных

"Украинская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 12:10

Детективы НАБУ совместно с Одесской полицией и пограничниками разоблачили схему незаконного пересечения украинско-молдавской границы военнообязанными гражданами Украины. "Услуга" стоила три тысячи долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "В ходе проверки Национальным бюро информации о возможном предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам международных организаций детективы выявили схему противоправного перемещения через государственную границу военнообязанных мужчин-граждан Украины".

Детали: За $3 тыс. организаторы схемы предлагали сбежать за границу на автомобиле с дипломатическими номерами по поддельным документам ООН. Фактически же украинцев переправляли в Молдову на транзитном участке трассы "Одесса-Рени" по поддельным паспортам и номерам машин.

Задействованному в схеме гражданину Молдовы сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: С начала марта для пересечения границы военнообязанными пограничников пытались подкупить 76 раз, при этом суммы предложенного "вознаграждения" за незаконное разрешение покинуть страну разнятся.

Темы: границавойнавзятка
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