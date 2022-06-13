Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро - звіт

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 12:24

Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України

Про це йдеться у доповіді зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише "Європейська правда".

Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".

За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти – 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 мільярдів євро.

З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).

Обсяги імпорту в травні незначно впали, приблизно на 15% у порівнянні з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок з Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день.

Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

ВІДЕО ДНЯ

Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.

Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення понад 50%.

У квітні-травні 68% поставок російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою – 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.

Читайте також: Швидше за санкції: чим завершиться газова війна між Росією та ЄС

Теми: РосіяенергетикаторгівляЄвропа
Головне сьогодні

Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 

Кабмін дозволив отримувати паспорти за кордоном

фото, оновлено від 13:46Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

До Іспанії прибуло перше судно з українською кукурудзою, яке слідувало Балтійським морем

В Україні заборонили ще одну проросійську партію

Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Усі новини...
Росія
Путін звільнив зрадницю Поклонську з нової посади
Над Миколаєвом збили російський безпілотник
ССО розвідали, нацгвардійці атакували: на Луганщині знищили три російських "Гради"
Останні новини
19:54
Заступниця глави ЄК: вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття
19:52
Через війну Україна втратила 25% посівних площ
19:44
Захисники обіцяють відвоювати Маріуполь: Путін думає, що "Азов" під "Азовсталлю", але "Азов" – вся Україна
19:28
Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв, які евакуювали людей із зони бойових дій
19:27
Bitcoin і Ethereum продовжують падіння: причини
19:26
"Суспільне" повідомляє про приїзд Макрона вже у середу
19:13
У парламенті зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг з Росії та Білорусі
19:09
Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 
18:53
У "Дії" дозволили подавати декларацію платника єдиного податку у 2% і сплачувати його
18:42
Європарламент: Сербія повинна переглянути відносини з Росією
Усі новини...