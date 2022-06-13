Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро - звіт

Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України

Про це йдеться у доповіді зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише "Європейська правда".

Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".

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За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти – 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 мільярдів євро.

З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).

Обсяги імпорту в травні незначно впали, приблизно на 15% у порівнянні з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок з Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день.

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Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.

Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення понад 50%.

У квітні-травні 68% поставок російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою – 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.

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