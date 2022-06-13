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Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро - отчет

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 12:24

Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиардов евро за первые 100 дней войны против Украины.

Об этом говорится в докладе зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет "Европейская правда".

Доклад вышел под названием "Финансирование войны Путина: импорт ископаемого топлива из России за первые 100 дней вторжения".

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По данным исследования, ЕС остается самым большим покупателем российского газа и нефти – 61% российского экспорта ископаемого топлива, что составляет 57 миллиардов евро.

Из отдельных государств крупнейшим импортером был Китай (12,6 миллиарда евро), на втором месте – Германия (12,1 миллиарда евро), на третьем – Италия (7,8 миллиарда евро).

Объемы импорта в мае незначительно упали, примерно на 15% по сравнению со временем до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали поставок из России. Уменьшение спроса и сниженная цена на российскую нефть в мае обошлись стране примерно в 200 млн евро в день.

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Однако увеличение спроса на ископаемые сырья привело к неожиданному результату: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже если они были снижены до международных цен.

Китай обогнал Германию как самый крупный импортер. Импорт Китая был по существу постоянным, в то время как Германии удалось умеренно сократить импорт нефти из России.

Польша и США больше всего способствовали уменьшению доходов России. Литва, Финляндия и Эстония достигли резкого процентного сокращения более чем на 50%.

В апреле-мае 68% поставок российской сырой нефти было осуществлено судами, принадлежащими компаниям ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческие танкеры перевозили 43%. Что касается поставок в Индию и Ближний Восток, то эта доля была еще выше – 80%. 97% танкеров были застрахованы только в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции.

Темы: РосcияэнергетикаторговляЕвропа
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