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Поліція розслідує загибель більше 12 тисяч українців, 1200 тіл ще не ідентифіковано

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 13:20
Поліція розслідує загибель більше 12 тисяч українців, 1200 тіл ще не ідентифіковано
Ігор Клименко. фото НПУ

Національна поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, знайдених, зокрема, у братських могилах".

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Деталі: Клименко зазначив, що понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, що лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити.

Голова НПУ додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках та квартирах: Як правило, ці люди помирали від мінно-вибухових травм.

Щодо братських могил, то, як підкреслив Клименко, поки що рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл.

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"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки. "Це громадянське населення, люди не мали жодного відношення до військових чи правоохоронних структур", наголосив Клименко.

Говорячи про процедуру ексгумації, голова НПУ відзначив тривалість та складність процесу.

Пряма мова: "На сьогоднішній день не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, досить копіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду.

У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію (тел. 0 800 21 21 51 -ред), відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, похованих, розстріляних, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – мама-тато-рідні діти. Тільки так ми працюємо".

Теми: війнаполіція
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