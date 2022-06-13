Поліція розслідує загибель більше 12 тисяч українців, 1200 тіл ще не ідентифіковано

Національна поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців, 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, знайдених, зокрема, у братських могилах".

Реклама:

Деталі: Клименко зазначив, що понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, що лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити.

Голова НПУ додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках та квартирах: Як правило, ці люди помирали від мінно-вибухових травм.

Щодо братських могил, то, як підкреслив Клименко, поки що рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл.

ВІДЕО ДНЯ

"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки. "Це громадянське населення, люди не мали жодного відношення до військових чи правоохоронних структур", наголосив Клименко.

Говорячи про процедуру ексгумації, голова НПУ відзначив тривалість та складність процесу.

Пряма мова: "На сьогоднішній день не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, досить копіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду.

У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію (тел. 0 800 21 21 51 -ред), відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, похованих, розстріляних, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – мама-тато-рідні діти. Тільки так ми працюємо".