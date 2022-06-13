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Полиция расследует гибель более 12 тысяч украинцев, 1200 тел еще не идентифицированы

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 13:20
Полиция расследует гибель более 12 тысяч украинцев, 1200 тел еще не идентифицированы
Игорь Клименко. фото НПУ

Национальная полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе, найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, найденных, в частности, в братских могилах".

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Детали: Клименко отметил, что более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить.

Глава НПУ добавил, что большое количество людей были найдены погибшими в своих домах и квартирах: Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм.

Что касается братских могил, то, как подчеркнул Клименко, пока еще рано  называть конкретные цифры, поскольку каждую неделю правоохранители находят по нескольку тел.

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"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - добавил он.

По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины. "Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", подчеркнул Клименко.

Говоря о процедуре эксгумации, глава НПУ отметил длительность и сложность процесса.

Прямая речь: "На сегодняшний день не идентифицировано около 1200 тел погибших. Это длительный процесс, достаточно кропотливый, потому что очень много тел в состоянии гнилостного распада.

У тех родственников, которые обращались к нам на "горячую линию" (тел. 0 800 21 21 51 -ред), отбираем ДНК, затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших, похороненных, расстрелянных, которых не смогли опознать. Родственники должны быть только прямые – мама-папа-родные дети. Только так мы работаем".

Темы: войнаполиция
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