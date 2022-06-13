Полиция расследует гибель более 12 тысяч украинцев, 1200 тел еще не идентифицированы

Национальная полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, 1200 тел, в том числе, найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, найденных, в частности, в братских могилах".

Детали: Клименко отметил, что более 1500 гражданских погибли только на территории Киевской области. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить.

Глава НПУ добавил, что большое количество людей были найдены погибшими в своих домах и квартирах: Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм.

Что касается братских могил, то, как подчеркнул Клименко, пока еще рано называть конкретные цифры, поскольку каждую неделю правоохранители находят по нескольку тел.

"В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках", - добавил он.

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По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины. "Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам", подчеркнул Клименко.

Говоря о процедуре эксгумации, глава НПУ отметил длительность и сложность процесса.

Прямая речь: "На сегодняшний день не идентифицировано около 1200 тел погибших. Это длительный процесс, достаточно кропотливый, потому что очень много тел в состоянии гнилостного распада.

У тех родственников, которые обращались к нам на "горячую линию" (тел. 0 800 21 21 51 -ред), отбираем ДНК, затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших, похороненных, расстрелянных, которых не смогли опознать. Родственники должны быть только прямые – мама-папа-родные дети. Только так мы работаем".