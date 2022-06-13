Під час обстрілів РФ "зелених коридорів" загинуло понад 30 людей, в тому числі 5 дітей - НПУ

Поліція України зафіксувала понад пів сотні фактів ворожого обстрілу евакуаційних маршрутів мирних українців.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів". Процесуально зафіксовано понад пів сотні обстрілів евакуаційних напрямків руху

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Під час обстрілів "зелених коридорів" загинуло понад 30 людей, серед яких 5 дітей. І це лише наявні офіційні дані".