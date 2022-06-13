Під час обстрілів РФ "зелених коридорів" загинуло понад 30 людей, в тому числі 5 дітей - НПУ

Поліція України зафіксувала понад пів сотні фактів ворожого обстрілу евакуаційних маршрутів мирних українців.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів". Процесуально зафіксовано понад пів сотні обстрілів евакуаційних напрямків руху

Під час обстрілів "зелених коридорів" загинуло понад 30 людей, серед яких 5 дітей. І це лише наявні офіційні дані".