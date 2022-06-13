При обстрелах РФ "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, в том числе 5 детей - НПУ

Полиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования "зеленых коридоров". Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения

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При обстрелах "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, среди которых 5 детей. И это только имеющиеся официальные данные".