При обстрелах РФ "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, в том числе 5 детей - НПУ
Понедельник, 13 июня 2022, 13:43
Полиция Украины зафиксировала более полусотни фактов вражеских обстрелов эвакуационных маршрутов мирных украинцев.
Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас начато более 80 уголовных производств именно за нарушение функционирования "зеленых коридоров". Процессуально зафиксировано более полусотни обстрелов эвакуационных направлений движения
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При обстрелах "зеленых коридоров" погибли более 30 человек, среди которых 5 детей. И это только имеющиеся официальные данные".