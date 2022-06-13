Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський просить єврейську спільноту подвоїти зусилля, щоб зупинити ненависть росіян

Олена РощінаПонеділок, 13 червня 2022, 13:44

Президент України Володимир Зеленський на Глобальному форумі Американського єврейського комітету закликав допомогти Україні наступальною зброєю та санкціями проти Росії, щоб подолати російську ненависть до всього українського та до людства загалом. 

Джерело: звернення Зеленського до учасників American Jewish Committee Global Forum

Деталі: Президент дав зрозуміти, що рушієм Росії у війні проти України є ненависть. 

Реклама:

Зеленський зазначив, що 12 червня перелік загиблих за час війни дітей збільшився на 24 прізвища до 287 осіб: в окупованому Маріуполі підтвердили смерть цих дітей, серед них немовлята Максим і Дар’я, які народилися цього року й загинули разом із батьками під завалами будинку, на який російський літак скинув бомбу.

Пряма мова: "Скажіть, чому це все відбувається у 2022 році? Це ж не 1940-ві роки. Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території, які нагадують концентраційні табори нацистів!

І при цьому Росія сподівається, що вона не буде відповідати реально за все це зло, за усі ці варварські удари по житлових будинках, по лікарнях, по церквах. Росії все ще вистачає могутності, щоб сподіватися продовжувати війну проти України, проти людей, продовжувати ігнорувати реакцію світу, 

ВІДЕО ДНЯ

Я знаю, що ви допомагаєте нашій державі дуже серйозно, але прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть – ненависть до людства. Ненависть є рушійною силою, завдяки якій продовжується російська війна проти України і проти свободи… Ненависть до українського, до культури й історії України".

Деталі: Зеленський зазначив, що попри жахливі події в минулому Україна залишалася доброю і відкритою, зберігала культурне різноманіття. 

Натомість Росія спалює навіть церкви Московського патріархату, знищує будівлі грецької громади в Україні, репресує кримських татар в окупованому Криму, знищує пам'ятки єврейського народу. 

"Російські ракети били по Бабиному Яру у Києві, російська артилерія пошкодила менору у Дробицькому Яру поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня", – сказав Зеленський. 

Пряма мова :"Але зараз дійсно не 1940-ві.Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. 

Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується і жертви збільшуються.

Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу, бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, безпеку, культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями.

Тож закінчимо цю війну, переможемо російську ненависть в ім'я дітей, які були вбиті ударами російсько армії і заради майбутнього мільйонів дітей….".  

Довідка: American Jewish Committee Global Forum – одна з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: