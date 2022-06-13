Зеленський просить єврейську спільноту подвоїти зусилля, щоб зупинити ненависть росіян

Президент України Володимир Зеленський на Глобальному форумі Американського єврейського комітету закликав допомогти Україні наступальною зброєю та санкціями проти Росії, щоб подолати російську ненависть до всього українського та до людства загалом.

Джерело: звернення Зеленського до учасників American Jewish Committee Global Forum

Деталі: Президент дав зрозуміти, що рушієм Росії у війні проти України є ненависть.

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Зеленський зазначив, що 12 червня перелік загиблих за час війни дітей збільшився на 24 прізвища до 287 осіб: в окупованому Маріуполі підтвердили смерть цих дітей, серед них немовлята Максим і Дар’я, які народилися цього року й загинули разом із батьками під завалами будинку, на який російський літак скинув бомбу.

Пряма мова: "Скажіть, чому це все відбувається у 2022 році? Це ж не 1940-ві роки. Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території, які нагадують концентраційні табори нацистів!

І при цьому Росія сподівається, що вона не буде відповідати реально за все це зло, за усі ці варварські удари по житлових будинках, по лікарнях, по церквах. Росії все ще вистачає могутності, щоб сподіватися продовжувати війну проти України, проти людей, продовжувати ігнорувати реакцію світу,

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Я знаю, що ви допомагаєте нашій державі дуже серйозно, але прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть – ненависть до людства. Ненависть є рушійною силою, завдяки якій продовжується російська війна проти України і проти свободи… Ненависть до українського, до культури й історії України".

Деталі: Зеленський зазначив, що попри жахливі події в минулому Україна залишалася доброю і відкритою, зберігала культурне різноманіття.

Натомість Росія спалює навіть церкви Московського патріархату, знищує будівлі грецької громади в Україні, репресує кримських татар в окупованому Криму, знищує пам'ятки єврейського народу.

"Російські ракети били по Бабиному Яру у Києві, російська артилерія пошкодила менору у Дробицькому Яру поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня", – сказав Зеленський.

Пряма мова :"Але зараз дійсно не 1940-ві.Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги.

Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується і жертви збільшуються.

Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу, бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, безпеку, культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями.

Тож закінчимо цю війну, переможемо російську ненависть в ім'я дітей, які були вбиті ударами російсько армії і заради майбутнього мільйонів дітей….".

Довідка: American Jewish Committee Global Forum – одна з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України.