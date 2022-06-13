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Зеленский просит еврейское сообщество удвоить усилия, чтобы остановить ненависть россиян

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 13:44

Президент Украины Владимир Зеленский на Глобальном форуме Американского еврейского комитета призвал помочь Украине наступательным оружием и санкциями против России, чтобы преодолеть российскую ненависть ко всему украинскому и человечеству в целом.

Источник: обращение Зеленского к участникам American Jewish Committee Global Forum

Детали: Президент дал понять, что двигателем России в войне против Украины является ненависть.

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Зеленский отметил, что 12 июня перечень погибших за время войны детей увеличился на 24 фамилии до 287 человек: в оккупированном Мариуполе подтвердили смерть этих детей, среди них младенцы Максим и Дарья, родившиеся в этом году и погибшие вместе с родителями под завалами дома, на который российский самолет сбросил бомбу.

Прямая речь: "Скажите, почему это все происходит в 2022 году? Это ведь не 1940-е годы. Как могли стать реальностью массовые убийства, пытки, сожженные города, фильтрационные лагеря, которые российские военные устроили на оккупированной территории, которые напоминают концентрационные лагеря нацистов!

И при этом Россия надеется, что она не будет отвечать за все это зло, за все эти варварские удары по жилым домам, по больницам, по церквям. России все еще хватает могущества, чтобы надеяться продолжать войну против Украины, против людей, продолжать игнорировать реакцию мира,

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Я знаю, что вы помогаете нашему государству очень серьезно, но прошу вас удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть – ненависть к человечеству. Ненависть является движущей силой, благодаря которой продолжается российская война против Украины и против свободы… Ненависть к украинскому, к культуре и истории Украины",

Детали: Зеленский отметил, что, несмотря на ужасные события в прошлом, Украина оставалась доброй и открытой, сохраняла культурное разнообразие.

Россия же сжигает даже церкви Московского патриархата, уничтожает здания греческой общины в Украине, репрессирует крымских татар в оккупированном Крыму, уничтожает мемориалы еврейского народа.

"Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила менору в Дробицком Яру близ Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня", – сказал Зеленский.

Прямая речь: "Но сейчас действительно не 1940-е. Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам.

Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается и жертвы увеличиваются.

Знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще больше своего влияния, потому что мы имеем историческую возможность защитить нашу общую свободу, безопасность, культурное разнообразие от самой большой волны ненависти из всех, которые угрожали миру в последние десятилетия.

Давайте закончим эту войну, победим российскую ненависть во имя детей, которые были убиты ударами российской армии и ради будущего миллионов детей….".

Справка: American Jewish Committee Global Forum – одна из самых влиятельных структур, активно продвигающих решения для обороны Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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