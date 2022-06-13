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Бойовики, колаборанти, злочинці: у базі "Блок-пост" зібрано дані на 2 мільйони людей – НПУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 14:44
Бойовики, колаборанти, злочинці: у базі Блок-пост зібрано дані на 2 мільйони людей – НПУ
ілюстративне фото

У поліцейській базі "Блок-пост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп, вже містяться дані на понад 2 мільйона осіб.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися з такими групами.

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Пряма мова: "Для цього у нас створено базу "Блок-пост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань як анексованого Криму, так і так званих "ЛНР" та "ДНР". У цій базі – всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли б бути, наприклад, завербовані, колаборанти і т.д.

Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб.

Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр".

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Деталі: Клименко повідомив, що в ході перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи по обличчю.

Пряма мова: "З 75%-ою ймовірністю можна встановити особистість за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, що чергує на вокзалі, може ідентифікувати особистість за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база".

Теми: поліціявійна
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