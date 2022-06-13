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Бойовики, колаборанти, злочинці: у базі "Блок-пост" зібрано дані на 2 мільйони людей – НПУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 14:44
ілюстративне фото

У поліцейській базі "Блок-пост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп, вже містяться дані на понад 2 мільйона осіб.

Джерело: голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися з такими групами.

Пряма мова: "Для цього у нас створено базу "Блок-пост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань як анексованого Криму, так і так званих "ЛНР" та "ДНР". У цій базі – всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли б бути, наприклад, завербовані, колаборанти і т.д.

Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб.

Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр".

Деталі: Клименко повідомив, що в ході перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

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Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи по обличчю.

Пряма мова: "З 75%-ою ймовірністю можна встановити особистість за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, що чергує на вокзалі, може ідентифікувати особистість за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база".

Теми: поліціявійна
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