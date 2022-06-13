Боевики, коллаборанты, преступники: в базе "Блок-пост" собраны данные на 2 миллиона человек – НПУ

В полицейской базе "Блок-пост", по которой проходит проверка для выявления диверсионно-разведывательных групп, уже содержатся данные на более 2 млн человек.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что выявление ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.

Прямая речь: "Для этого у нас создана база "Блок-пост", куда внесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований как аннексированного Крыма, так и так называемых "ЛНР" и "ДНР". В этой базе – все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованные, коллаборанты и т.д.

Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн. человек.

То есть, всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр".

Детали: Клименко сообщил, что в ходе проверки по этой базе полицейские выявили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

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Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.

Прямая речь: "С 75%-й вероятностью можно установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база".