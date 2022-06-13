На боці України проти армії РФ воюють представники 55 країн світу

У складі Міжнародного легіону оборони України є представники 55 країн.

Джерело: спікер легіону Дам'єн Магру на брифінгу в Києві 13 червня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас є представники більше 50 країн та громадянств. Коли я дивився востаннє, було 55. У нас є представники країн усіх частин світу, всіх континентів, навіть так далеко, як Бразилія, Південна Корея, Австралія".

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Деталі: За словами Магру, серед представників Міжнародного легіону найбільше громадян США та Великої Британії, за ними за кількістю йдуть громадяни Польщі та Канади, представники країн Балтії та північних країн, включаючи Фінляндію.

Магру наголосив, що Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних сил України, тому фінансується українською армією.

Він уточнив, що всі легіонери отримують таку саму зарплату, як і будь-які інші військовослужбовці українських Збройних сил, і тому не можуть вважатися найманцями.

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Він пояснив, що згідно з міжнародним правом, першочерговою мотивацією найманців є фінансування і вони мають отримувати більше грошей, ніж військові армії, за які вони борються.

Пряма мова: "Це стосується всіх витрат на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. Є у нас додатковий збір грошей від приватних донорів, насамперед із Заходу, і ми ці гроші, які збираємо на різних платформах через різних посередників, витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить до стандартного військового комплекту, який видається ЗСУ та який потрібен на полі бою, але не має фінансування через державні канали України.

Тому за визначенням ми не можемо бути найманцями згідно з міжнародним правом. Більше того, у нас є всі документи згідно з українським законодавством, які доводять, що ми є повноправними службовцями Збройних сил України".