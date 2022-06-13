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На стороне Украины против армии РФ воюют представители 55 стран мира

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 15:27
На стороне Украины против армии РФ воюют представители 55 стран мира
Дамьен Магру

В составе Интернационального легиона обороны Украины служат представители 55 стран.

Источник: спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Киеве 13 июня, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть представители больше 50 стран и гражданств. Когда я смотрел в последний раз, было 55. У нас есть представители стран всех частей мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия, Южная Корея, Австралия".

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Детали: По словам Магру, среди представителей Интернационального легиона больше всего граждан США и Великобритании, за ними по количеству следуют граждане Польши и Канады, представители стран Балтии и северных стран, включая Финляндию.

Магру подчеркнул, что Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.

Он уточнил, что все легионеры получают такую же зарплату, как и любые другие военнослужащие украинских Вооруженных сил, и потому не могут считаться наемниками.

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Он пояснил, что согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является финансирование и они должны получать больше денег, чем военные армии, за которую они борются.

Прямая речь: "Это касается всех затрат на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. Есть у нас дополнительный сбор денег от частных доноров, в первую очередь с Запада, и мы эти деньги, которые собираем на разных платформах через разных посредников, тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный комплект, который выдается ВСУ и который нужен на поле боя, но не имеет финансирования через государственные каналы Украины..

Потому по определению мы не можем быть наемниками, согласно международному праву. Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины".

Темы: война
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