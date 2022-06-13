Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На стороне Украины против армии РФ воюют представители 55 стран мира

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 15:27
Дамьен Магру

В составе Интернационального легиона обороны Украины служат представители 55 стран.

Источник: спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Киеве 13 июня, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть представители больше 50 стран и гражданств. Когда я смотрел в последний раз, было 55. У нас есть представители стран всех частей мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия, Южная Корея, Австралия".

Детали: По словам Магру, среди представителей Интернационального легиона больше всего граждан США и Великобритании, за ними по количеству следуют граждане Польши и Канады, представители стран Балтии и северных стран, включая Финляндию.

Магру подчеркнул, что Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.

Он уточнил, что все легионеры получают такую же зарплату, как и любые другие военнослужащие украинских Вооруженных сил, и потому не могут считаться наемниками.

Он пояснил, что согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является финансирование и они должны получать больше денег, чем военные армии, за которую они борются.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это касается всех затрат на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. Есть у нас дополнительный сбор денег от частных доноров, в первую очередь с Запада, и мы эти деньги, которые собираем на разных платформах через разных посредников, тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный комплект, который выдается ВСУ и который нужен на поле боя, но не имеет финансирования через государственные каналы Украины..

Потому по определению мы не можем быть наемниками, согласно международному праву. Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины".

Темы: война
Главное сегодня

Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

фотоГенштаб показал, как тренируют терробороновцев

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

фото, обновлено от 13:46Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

Все новости...
война
"Связанные руки, простреленные колени": на Киевщине обнаружили новую братскую могилу
В Черном море находятся шесть кораблей РФ: суммарный залп – 36 ракет
Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине
Последние новости
03:00
Politico: Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС
02:03
Оперативное командование: На юге россияне атаковали вертолетами Ми-8
01:45
Турция начала прокладывать газопровод к месторождению в Черном море
00:40
У "осужденного" к смертной казни в ОРДО марокканца есть украинское гражданство — семья
23:49
В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы и куратора кремлевской пропаганды – СМИ
23:35
видеоУкраинские журналисты попали под обстрел россиян в центре Лисичанска
23:17
Резников надеется, что "Рамштайн-3" решит проблему тяжелого вооружения
23:04
"Волонтер – не террорист". Истории пленных водителей, спасавших людей в Мариуполе
22:54
Британцы, работающие в структурах ЕС, судятся с Еврокомиссией из-за дискриминации
22:33
В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых
Все новости...