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У Єлисейському палаці заявили, що у Макрона нема конкретних планів щодо візиту в Київ

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 15:39

Президент Франції Еммануель Макрон не має конкретних планів здійснювати візит до України під час війни.

Про це повідомили в Єлисейському палаці в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено", – повідомили в Єлисейському палаці.

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На відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з початку російського вторгнення 24 лютого. Президент Франції, яка зараз очолює Раду Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде в Україну, коли це буде "корисно".

Макрон відвідав Київ 8 лютого в рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.

Італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

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Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Речник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ у понеділок про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Теми: МакронФранціяКиїв
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