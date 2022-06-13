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У Єлисейському палаці заявили, що у Макрона нема конкретних планів щодо візиту в Київ

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 15:39

Президент Франції Еммануель Макрон не має конкретних планів здійснювати візит до України під час війни.

Про це повідомили в Єлисейському палаці в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено", – повідомили в Єлисейському палаці.

На відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з початку російського вторгнення 24 лютого. Президент Франції, яка зараз очолює Раду Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде в Україну, коли це буде "корисно".

Макрон відвідав Київ 8 лютого в рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.

Італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

ВІДЕО ДНЯ

Речник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ у понеділок про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Теми: МакронФранціяКиїв
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