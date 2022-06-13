В Елисейском дворце заявили, что у Макрона нет конкретных планов по поводу визита в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет конкретных планов совершать визит в Украину во время войны.

Об этом сообщили в Елисейском дворце в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Президент сказал, что в определенный момент посетит Украину. Рассматривается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено", – сообщили в Елисейском дворце.

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В отличие от нескольких европейских лидеров Макрон не посещал Украину с начала российского вторжения 24 февраля. Президент Франции, сейчас возглавляющий Совет Европейского Союза, неоднократно заявлял, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".

Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят с Украиной 16 июня.

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Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение СМИ в понедельник о том, что канцлер Олаф Шольц поедет в Киев в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.