Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Елисейском дворце заявили, что у Макрона нет конкретных планов по поводу визита в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 15:39

Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет конкретных планов совершать визит в Украину во время войны.

Об этом сообщили в Елисейском дворце в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Президент сказал, что в определенный момент посетит Украину. Рассматривается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено", – сообщили в Елисейском дворце.

Реклама:

В отличие от нескольких европейских лидеров Макрон не посещал Украину с начала российского вторжения 24 февраля. Президент Франции, сейчас возглавляющий Совет Европейского Союза, неоднократно заявлял, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".

Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят с Украиной 16 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение СМИ в понедельник о том, что канцлер Олаф Шольц поедет в Киев в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Темы: МакронФранцияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Макрон
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: