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Уряд Німеччини підрахував суму, на яку він дозволив поставити озброєння Україні

Понеділок, 13 червня 2022, 15:42

За перші три місяці російсько-української війни федеральний уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на суму 350,1 млн євро.

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки та захисту клімату на запит лівого депутата Севіма Дагделена, повідмоляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

З 24 лютого по 1 червня німецький уряд дав добро на постачання зброї на 219,8 млн євро та іншого обладнання, такого як каски та захисні жилети, на 85,2 млн євро. На додачу ідуть зброя та техніка для Бундесверу на 45,1 млн євро, які були затверджені в спрощеному порядку з 1 квітня. 

Після початку війни в Україні уряд Німеччини заявив, що порушує своє табу до доставку зброї у зони бойови дій. З того часу уряд відправляв до України здебільшого легку зброю - гранатомети, зенітні ракети, гранати та понад 20 млн набоїв.

Тяжке озброєння, таке як артилерійські гармати та зенітні танки, було обіцяно, але ще не поставлено.

Для порівняння, з початку війни до 1 червня Сполучені Штати пообіцяли або поставили Україні зброю та обладнання на суму 4,6 мільярда доларів, згідно з урядовими даними. 

Посол України у Німеччині Андрій Мельник раніше повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

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Теми: НімеччинаКабінет міністрівзброя
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