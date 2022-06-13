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Правительство Германии подсчитало сумму, на которую оно позволило поставить вооружение Украине

Понедельник, 13 июня 2022, 15:42

За первые три месяца российско-украинской войны федеральное правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины на сумму 350,1 млн евро.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства экономики и защиты климата на запрос левого депутата Севим Дагделен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

С 24 февраля по 1 июня немецкое правительство дало добро на поставку оружия на 219,8 млн евро и другого оборудования, такого как каски и защитные жилеты, на 85,2 млн евро. Вдобавок идут оружие и техника для Бундесвера на 45,1 млн евро, которые были утверждены в упрощенном порядке с 1 апреля.

После начала войны в Украине правительство Германии заявило, что нарушает свое табу на поставки оружия в зоны боевых действий. С тех пор правительство отправляло в Украину в основном легкое оружие - гранатометы, зенитные ракеты, гранаты и более 20 млн патронов.

Тяжелое вооружение, такое как артиллерийские пушки и зенитные танки, было обещано, но еще не поставлено.

Для сравнения, с начала войны по 1 июня Соединенные Штаты пообещали или поставили Украине оружие и оборудование на сумму 4,6 миллиарда долларов, согласно правительственным данным.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 около 22 июня.

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Позже ожидается поставка ВСУ Gepard: 15 единиц к концу июля и еще 15 к концу августа.

Темы: ГерманияКабинет министроворужие
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