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У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ: сумарний залп - 36 ракет

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 16:16
У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ: сумарний залп - 36 ракет
Олександр Мотузяник

У Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет

Джерело: речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Відзначу, що в готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет".

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Деталі: Мотузяник зазначив, що російські військові кораблі в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Ведуть розвідку і намагаються надавати вогневу підтримку своїм війська на Приморському напрямку.

Агресор також продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-зіхідній частині Чорнго моря.

Теми: війнаЧорне мореМіноборони
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