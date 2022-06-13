Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черном море находятся шесть кораблей РФ: суммарный залп – 36 ракет

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 16:16
В Черном море находятся шесть кораблей РФ: суммарный залп – 36 ракет
Александр Мотузяник

В Черном море находятся шесть российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет

Источник: спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Отмечу, что в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря на сегодняшний день находятся шесть кораблей, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет".

Реклама:

Детали: Мотузяник отметил, что российские военные корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Агрессор также продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-восточной части Черного моря.

Темы: войнаЧерное мореМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: