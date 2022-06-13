В Черном море находятся шесть кораблей РФ: суммарный залп – 36 ракет

В Черном море находятся шесть российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет

Источник: спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Отмечу, что в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря на сегодняшний день находятся шесть кораблей, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет".

Детали: Мотузяник отметил, что российские военные корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Агрессор также продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-восточной части Черного моря.