Київський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн

Столичного підприємця підозрюють у продажі гуманітарної допомоги на 500 тисяч гривень.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці викрили у Києві підприємця, який налагодив протиправний механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США.

Представляючись волонтером, чоловік безкоштовно отримував гуманітарну допомогу, зокрема це - продукти харчування, ліки, засоби гігієни, а в подальшому продавав їх за гроші.

Для зберігання гуманітарної допомоги зловмисник орендував у столиці складські приміщення, звідки систематично привласнював товари, які надалі продавав.

Під час розслідування правоохоронці задокументували продаж гумдопомоги, а саме продуктів харчування на суму понад 500 тисяч грн.

Наразі підприємця затримано.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіку повідомлено про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За продаж гуманітарних товарів з метою отримання прибутку, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.