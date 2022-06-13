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Київський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 16:39
Київський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн
фото поліції

Столичного підприємця підозрюють у продажі гуманітарної допомоги на 500 тисяч гривень.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці викрили у Києві підприємця, який налагодив протиправний механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США.

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Представляючись волонтером, чоловік безкоштовно отримував гуманітарну допомогу, зокрема це - продукти  харчування, ліки, засоби гігієни, а в подальшому продавав їх за гроші.

Для зберігання гуманітарної допомоги зловмисник орендував у столиці складські приміщення, звідки систематично привласнював товари, які надалі продавав.

 

Під час розслідування правоохоронці задокументували продаж гумдопомоги, а саме продуктів харчування на суму понад 500 тисяч грн.

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Наразі підприємця затримано.

 

Чоловіку повідомлено про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За продаж гуманітарних товарів з метою отримання прибутку, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Теми: Київпрокуратураполіціягуманітарка
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