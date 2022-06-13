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Киевский бизнесмен продавал гуманитарку: силовики разоблачили партию на полмиллиона грн

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 16:39

Столичный предприниматель подозревается в продаже гуманитарной помощи на 500 тысяч гривен.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, СБУ

Деьали: Сообщается, что правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который наладил противоправный механизм продаж гуманитарной помощи, полученной от стран Европейского Союза и США.

Представляясь волонтером, мужчина бесплатно получал гуманитарную помощь, в частности это – продукты питания, лекарства, средства гигиены, а в дальнейшем продавал их за деньги.

Для хранения гуманитарной помощи злоумышленник арендовал в столице складские помещения, откуда систематически присваивал товары, которые в дальнейшем продавал.

 

В ходе расследования правоохранители задокументировали продажу гумпомощи, а именно продуктов питания на сумму более 500 тысяч грн.

Сейчас предприниматель задержан.

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Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За продажу гуманитарных товаров с целью получения прибыли, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Темы: Киевпрокуратураполициягуманитарка
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