Киевский бизнесмен продавал гуманитарку: силовики разоблачили партию на полмиллиона грн
Столичный предприниматель подозревается в продаже гуманитарной помощи на 500 тысяч гривен.
Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, СБУ
Деьали: Сообщается, что правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который наладил противоправный механизм продаж гуманитарной помощи, полученной от стран Европейского Союза и США.
Представляясь волонтером, мужчина бесплатно получал гуманитарную помощь, в частности это – продукты питания, лекарства, средства гигиены, а в дальнейшем продавал их за деньги.
Для хранения гуманитарной помощи злоумышленник арендовал в столице складские помещения, откуда систематически присваивал товары, которые в дальнейшем продавал.
В ходе расследования правоохранители задокументировали продажу гумпомощи, а именно продуктов питания на сумму более 500 тысяч грн.
Сейчас предприниматель задержан.
Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
За продажу гуманитарных товаров с целью получения прибыли, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.