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Британія різко збільшила обсяги поставок газу до ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 17:13

Британія різко збільшила обсяг природного газу, що постачається в ЄС, на тлі війни Росії в Україні.

Про це свідчать дані Управління національної статистики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Guardian.

Дані показують, що експорт товарів з Британії до ЄС зростає третій місяць поспіль. Він склав 16,4 млрд фунтів стерлінгів у квітні, що є найвищим місячним рівнем у поточних цінах, відколи його почали фіксувати у 1997 році.

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У той час як через війну в Україні країни ЄС прагнуть диверсифікувати постачання енергоносіїв, дані свідчать про те, що Британія відіграє роль центру імпорту скрапленого природного газу (СПГ), який потім перекачується трубопроводами до континенту.

Експорт палива з Британії зріс на 500 млн фунтів стерлінгів за місяць за рахунок постачання газу та сирої нафти до Нідерландів та Ірландії. Це свідчить про підвищений попит на континенті на заповнення сховищ газу напередодні зими.

Вторгнення Владіміра Путіна в Україну сприяло різкому зростанню світових цін на енергоносії на тлі занепокоєння з приводу безпеки постачання. Це призвело до найвищих темпів інфляції за останні десятиліття у кількох країнах, включаючи Велику Британію. 

ВІДЕО ДНЯ

Країни ЄС, які значною мірою залежать від Росії, шукають альтернативних джерел.

Як повідомлялося, Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України.

Теми: Велика БританіягазЄС
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