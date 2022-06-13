Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия резко увеличила объемы поставок газа в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 17:13

Британия резко увеличила объем поставляемого в ЕС природного газа на фоне войны России в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Guardian.

Реклама:

Данные показывают, что экспорт товаров из Британии в ЕС растет третий месяц. Он составил 16,4 млрд фунтов стерлингов в апреле, что является самым высоким месячным уровнем в текущих ценах с тех пор, как его начали фиксировать в 1997 году.

В то время как из-за войны в Украине страны ЕС стремятся диверсифицировать поставки энергоносителей, данные свидетельствуют о том, что Британия играет роль центра импорта сжиженного природного газа (СПГ), который затем перекачивается по трубопроводам на континент.

Экспорт топлива из Британии вырос на 500 млн фунтов стерлингов в месяц за счет поставок газа и сырой нефти в Нидерланды и Ирландию. Это свидетельствует о повышенном спросе на континенте на заполнение хранилищ газа в преддверии зимы.

ВИДЕО ДНЯ

Вторжение Владимира Путина в Украину способствовало резкому росту мировых цен на энергоносители на фоне беспокойства по поводу безопасности поставок. Это привело к самым высоким темпам инфляции за последние десятилетия в нескольких странах, включая Великобританию.

Страны ЕС, в значительной степени зависящие от России, ищут альтернативные источники.

Как сообщалось, Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиарда евро за первые 100 дней войны против Украины.

Темы: ВеликобританиягазЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии будет призывать Индию повлиять на РФ в вопросе войны против Украины
Зеленский поговорил с Сунаком об экспорте зерна и военных потребностях Украины
"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: