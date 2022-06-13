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Британия резко увеличила объемы поставок газа в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 17:13

Британия резко увеличила объем поставляемого в ЕС природного газа на фоне войны России в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Guardian.

Данные показывают, что экспорт товаров из Британии в ЕС растет третий месяц. Он составил 16,4 млрд фунтов стерлингов в апреле, что является самым высоким месячным уровнем в текущих ценах с тех пор, как его начали фиксировать в 1997 году.

В то время как из-за войны в Украине страны ЕС стремятся диверсифицировать поставки энергоносителей, данные свидетельствуют о том, что Британия играет роль центра импорта сжиженного природного газа (СПГ), который затем перекачивается по трубопроводам на континент.

Экспорт топлива из Британии вырос на 500 млн фунтов стерлингов в месяц за счет поставок газа и сырой нефти в Нидерланды и Ирландию. Это свидетельствует о повышенном спросе на континенте на заполнение хранилищ газа в преддверии зимы.

Вторжение Владимира Путина в Украину способствовало резкому росту мировых цен на энергоносители на фоне беспокойства по поводу безопасности поставок. Это привело к самым высоким темпам инфляции за последние десятилетия в нескольких странах, включая Великобританию.

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Страны ЕС, в значительной степени зависящие от России, ищут альтернативные источники.

Как сообщалось, Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиарда евро за первые 100 дней войны против Украины.

Темы: ВеликобританиягазЕС
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