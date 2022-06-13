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Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО - Столтенберг

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 17:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція здійснила важливі кроки для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки країни на вступ до Альянсу.

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавств. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.

"Це два важливих кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною", - додав генсек Альянсу.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушив до Фінляндії та Швеції для переговорів на тлі блокування Туреччиною заявок цих країн на вступ.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами. 

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Теми: Швеція
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