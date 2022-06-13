Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція здійснила важливі кроки для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки країни на вступ до Альянсу.

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавств. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.

"Це два важливих кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною", - додав генсек Альянсу.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушив до Фінляндії та Швеції для переговорів на тлі блокування Туреччиною заявок цих країн на вступ.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

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