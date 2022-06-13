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Швеция сделала шаги для удовлетворения требований Турции по НАТО - Столтенберг

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 17:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла важные шаги по удовлетворению требований Турции для одобрения заявки страны на вступление в Альянс.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", - сказал он.

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"Это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией", - добавил генсек Альянса.

Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление, но Турция угрожает наложить вето.

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В то же время Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

Темы: Швеция
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