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Іноземця та українку судитимуть за публічні пестощі на пляжі в Одесі

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 18:10
Іноземця та українку судитимуть за публічні пестощі на пляжі в Одесі
скриншот

Правоохоронці притягнуть до відповідальності іноземця та українку, які привселюдно зайнялися оральним сексом в одному із закладів на одеському узбережжі.

Джерело: відділ комунікації поліції Одеської області

Дослівно: "Дівчина з чоловіком у громадському місці в присутності людей задовольнили свої сексуальні бажання, чим вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності.

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Очевидці події зняли це на відео, яке правоохоронці виявили в ході моніторингу пабліків та новинних сайтів".

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці встановили місце зйомки і розшукали правопорушників.

Йдеться про іноземця та українку. У поліції відзначають, що дівчина не жителька Одеської області, але не вказують звідки вона. 

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Їм оголосили підозру за ч.2 ст.296 ККУ (хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Про інцидент 11 червня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він заявив начебто парі вручили повістки до військкомату. 

До цього у мережу потрапило відео із закладу на одеському узбережжі, де жінка і чоловік у присутності інших відпочивальників займалися оральним сексом. При цьому чоловік курив кальян.

Теми: Одесаполіціякурйоз
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