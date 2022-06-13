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Иностранца и украинку будут судить за публичные ласки на пляже в Одессе

Мазуренко Алена Понедельник, 13 июня 2022, 18:10
скриншот

Правоохранители привлекут к ответственности иностранца и украинку, которые публично занялись оральным сексом в одном из заведений на одесском побережье.

Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "Девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, сочетающимся с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности.

Очевидцы происшествия сняли это на видео, которое правоохранители обнаружили в ходе мониторинга пабликов и новостных сайтов".

Детали: Сообщается, что правоохранители установили место съемки и разыскали правонарушителей.

Речь идет об иностранце и украинке. В полиции отмечают, что девушка не жительница Одесской области, но не указывают, откуда она.

Им объявили подозрение по ч.2 ст.296 УКУ (хулиганство).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы сроком до 4 лет.

Об инциденте 11 июня сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он заявил, что паре вручили повестки в военкомат.

До этого в сеть попало видео из заведения на одесском побережье, где женщина и мужчина в присутствии других отдыхающих занимались оральным сексом. При этом мужчина курил кальян.

Темы: Одессаполициякурьез
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