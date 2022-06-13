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Європарламент: Сербія повинна переглянути відносини з Росією

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 18:42

Сербія має продемонструвати свою прихильність до політики та стандартів ЄС та переглянути свої відносини з Росією у сфері економіки, оборони та інформації.

Про це йдеться у звіті, який має бути схвалений на початку цього тижня комітетом із зовнішньої політики Європейського парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Комітет проголосує за проєкт документа на слуханнях 13 по 14 червня, після чого у липні щодо нього проголосують депутати Європарламенту. 

Проект, що ґрунтується на звіті Єврокомісії за 2021 рік, був доповнений численними поправками.

Що стосується прогресу Сербії на шляху до членства в ЄС, комітет пише, що він залежить від того, як Сербія просунеться у виконанні глав про верховенство права та основні права. 

Комітет наголошує, що повне узгодження із зовнішньою політикою, політикою безпеки та оборони ЄС, включаючи санкції проти Росії, і прогрес у нормалізації відносин із Косовом, також мають вирішальне значення.

У звіті Єврокомісії, на якому базується проєкт документа, зазначено, що Сербія є однією з небагатьох європейських держав, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії. 

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Звіт також закликав нову владу Сербії продемонструвати "справжню і недвозначну відданість цінностям, стандартам та правилам ЄС".

Сербія також має терміново узгодити позиції та рішення ЄС щодо зовнішньої та безпекової політики, включаючи санкції проти окремих осіб, груп та організацій з Росії та Білорусі, а також переглянути свою економічну співпрацю з Росією, наголошується в документі.

Депутати також висловилять жаль з приводу того, що рейси Белград-Москва продовжували виконуватись у звичайному режимі, тоді як ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич скаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків через відмову ввести санкції проти Росії, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.

Теми: ЄвропаСербіяРосія
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