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Европарламент: Сербия должна пересмотреть отношения с Россией

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 18:42

Сербия должна продемонстрировать свою приверженность политике и стандартам ЕС и пересмотреть свои отношения с Россией в сфере экономики, обороны и информации.

Об этом говорится в отчете, который должен быть одобрен в начале этой недели комитетом по внешней политике Европейского парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Комитет проголосует за проект документа на слушаниях 13 по 14 июня, после чего в июле по нему проголосуют депутаты Европарламента.

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Проект, основанный на отчете Еврокомиссии за 2021 год, был дополнен многочисленными поправками.

Что касается прогресса Сербии на пути к членству в ЕС, комитет пишет, что он зависит от того, как Сербия продвинется в выполнении глав о верховенстве права и основных правах.

Комитет отмечает, что полное согласование с внешней политикой, политикой безопасности и обороны ЕС, включая санкции против России, и прогресс в нормализации отношений с Косово, также имеют решающее значение.

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В отчете Еврокомиссии, на котором базируется проект документа, указано, что Сербия является одним из немногих европейских государств, не присоединившимся к международным санкциям против России.

Отчет также призвал новые власти Сербии продемонстрировать "настоящую и недвусмысленную приверженность ценностям, стандартам и правилам ЕС".

Сербия также должна срочно согласовать позиции и решения ЕС по внешней политике и политике безопасности, включая санкции против отдельных лиц, групп и организаций из России и Беларуси, а также пересмотреть свое экономическое сотрудничество с Россией, отмечается в документе.

Депутаты также выразят сожаление по поводу того, что рейсы Белград-Москва продолжали выполняться в обычном режиме, в то время как ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Недавно переизбранный на пост президента Александр Вучич жаловался, что Сербия сталкивается с растущим давлением из-за отказа ввести санкции против России, но ясно дал понять, что не планирует менять курс.

Вучич укрепил связи Сербии с Россией, недавно согласившись на всеобъемлющее газовое соглашение именно в тот момент, когда ЕС проголосовал за эмбарго на российскую нефть.

Темы: ЕвропаСербияРосcия
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