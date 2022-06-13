"Суспільне" повідомляє про приїзд Макрона вже у середу

Президент Франції Емманюель Макрон планує здійснити візит до України в середу.

Про це "Суспільному" повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель, пише "Європейська правда".

За словами Кассанеля, Макрон має намір відвідати Київ після візиту в Молдову.

Утім, наразі не уточнюється, як це поєднується з раніше оголошеними планами.

Минулої п’ятниці Єлисейський палац повідомив, що президент Франції у вівторок буде з візитом у Румунії, а в середу вирушить до Молдови "для вираження солідарності Парижа з європейськими союзниками, які найбільш вразливі через війну в Україні".

Також планувалося, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня. Повідомлялося, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн; також темою переговорів мала стати заявка України щодо членства в ЄС.

Раніше представники Макрона стверджували, що він не має конкретних планів здійснювати візит до України під час війни.

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Водночас речник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ у понеділок про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер з Макроном та Драгі.