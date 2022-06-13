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"Суспільне" сообщает о приезде Макрона уже в среду

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 19:26
Суспільне сообщает о приезде Макрона уже в среду
макрон и зеленский. фото: getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить Украину в среду.

Об этом "Суспильному" сообщил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель, пишет "Европейская правда".

По словам Кассанеля, Макрон намерен посетить Киев после визита в Молдову.

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Впрочем, не уточняется, как это сочетается с ранее объявленными планами.

В минувшую пятницу Елисейский дворец сообщил, что президент Франции во вторник будет с визитом в Румынии, а в среду отправится в Молдову "для выражения солидарности Парижа с европейскими союзниками, наиболее уязвимыми из-за войны в Украине".

Ранее представители Макрона утверждали, что у него нет конкретных планов осуществлять визит в Украину во время войны.

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Также планировалось, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня. Отмечалось, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В то же время представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщения СМИ в понедельник о том, что канцлер Олаф Шольц поедет в Киев в четверг с Макроном и Драги.

Темы: МакронФранцияКиев"Суспильне"
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