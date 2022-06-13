Заступниця глави ЄК: вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття

Заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

Про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.

Вона підтвердила, що остаточний висновок Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України, а також Молдови й Грузії буде готовий у п’ятницю, 17 червня.

"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – додала Юрова.

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Коментуючи пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, заступниця глави Єврокомісії зазначила, що це "подібні концепції".

"Але те, що пропонує він (Макрон), має вигляд більш невизначеного процесу, який може зайняти десятиліття. Я так не вважаю. Я б хотіла, що це (вступ України до ЄС) відбувся протягом років", – зазначила Юрова.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.