Заместитель главы ЕК: вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия

Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

Об этом она заявила в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".

Юрова выступила за предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

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"Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение для украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда разных вопросов, связанных с институтами", – отметила еврокомиссар.

Она подтвердила, что окончательное заключение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии будет готово в пятницу, 17 июня.

"Мы также должны рассматривать Украину несколько отличнее государств, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны", - добавила Юрова.

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Комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о предоставлении Украине "промежуточного статуса" для вступления в ЕС, заместитель главы Еврокомиссии отметила, что это "подобные концепции".

"Но то, что предлагает он (Макрон), выглядит более неопределенным процессом, который может занять десятилетие. Я так не считаю. Я бы хотела, что это (вступление Украины в ЕС) произошло в течение лет", – отметила Юрова.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляйен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решения относительно статуса кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.