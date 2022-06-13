У Вінницькій області сталася ДТП за участі чеського автобуса: 4 людей загинуло

У Гайсинському районі Вінницької області сталась ДТП за участі легкового автомобіля та автобуса, внаслідок чого 4 пасажирів загинули.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, управління Національної поліції у Вінницькій області

Деталі: Близько 16:50 біля села Кунка Гайсинського району легковий автомобіль Chery Tiggo виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автобусом MAN, який їхав за маршрутом "Запоріжжя - Прага". В автобусі перебувало 11 пасажирів і 2 водія.

Внаслідок зіткнення 57-річний водій, а також двоє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці. Ще 1 особу госпіталізували в тяжкому стані, але вона померла в лікарні від отриманих травм.

Пасажири й водії автобуса не постраждали.

Для деблокади тіл залучили 5 рятувальників та спецтехніку. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області