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В Винницкой области произошла авария с участием чешского автобуса: 4 человека погибли

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 20:01
В Винницкой области произошла авария с участием чешского автобуса: 4 человека погибли
фото: гсчс

В Гайсинском районе Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате чего 4 пассажира погибли.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, управление Национальной полиции в Винницкой области

Детали: Около 16:50 возле села Кунка Гайсинского района легковой автомобиль Chery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN, следовавшим по маршруту "Запорожье - Прага". В автобусе находились 11 пассажиров и 2 водителя.

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В результате столкновения 57-летний водитель, а также двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще 1 человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, но он скончался в больнице от полученных травм.

Пассажиры и водители автобуса не пострадали.

Для деблокады тел привлекли 5 спасателей и спецтехнику. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.

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Фото: гу нацполиции в винницкой области

Темы: ДТПВинницкая областьжертвы
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