Шольц відмовився коментувати візит до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі найближчими днями.

Шольца цитує Spiegel Online, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати з на цю тему зараз", - сказав глава уряду після зустрічі з прем'єр-міністрами східної Німеччини на острові Римс поблизу Грайфсвальда, відповідаючи на питання про плани його візиту в Україну.

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Представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

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Шольц, який не був у Києві з початку війни, зіткнувся з критикою за кордоном за його обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці, і був змушений виправдовуватися, що Берлін не демонструє лідерство.

У Єлисейському палаці в понеділок заявили, що президент Макрон не має конкретних планів здійснювати візит до України під час війни.

Минулої п’ятниці Єлисейський палац повідомив, що президент Франції у вівторок буде з візитом у Румунії, а в середу вирушить до Молдови.