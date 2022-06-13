Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц отказался комментировать визит в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 20:26

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Шольца цитирует Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии на острове Римс близ Грайфсвальда, отвечая на вопрос о планах его визита в Украина.

Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершат визит в Украину 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шольц, который не был в Киеве с начала войны, столкнулся с критикой за границей за его осторожность в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы, и был вынужден оправдываться, что Берлин не демонстрирует лидерство.

ВИДЕО ДНЯ

В Елисейском дворце в понедельник заявили, что у президента Макрона нет конкретных планов совершать визит в Украину во время войны.

В прошлую пятницу Елисейский дворец сообщил, что президент Франции во вторник будет с визитом в Румынии, а в среду отправится в Молдову.

Темы: ШольцУкраинавойнаКиев
Главное сегодня

Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

фотоГенштаб показал, как тренируют терробороновцев

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

фото, обновлено от 13:46Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

Все новости...
Шольц
Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве - СМИ
Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев
Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ
Последние новости
03:00
Politico: Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС
02:03
Оперативное командование: На юге россияне атаковали вертолетами Ми-8
01:45
Турция начала прокладывать газопровод к месторождению в Черном море
00:40
У "осужденного" к смертной казни в ОРДО марокканца есть украинское гражданство — семья
23:49
В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы и куратора кремлевской пропаганды – СМИ
23:35
видеоУкраинские журналисты попали под обстрел россиян в центре Лисичанска
23:17
Резников надеется, что "Рамштайн-3" решит проблему тяжелого вооружения
23:04
"Волонтер – не террорист". Истории пленных водителей, спасавших людей в Мариуполе
22:54
Британцы, работающие в структурах ЕС, судятся с Еврокомиссией из-за дискриминации
22:33
В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых
Все новости...