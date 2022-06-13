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Шольц отказался комментировать визит в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 20:26

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Шольца цитирует Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии на острове Римс близ Грайфсвальда, отвечая на вопрос о планах его визита в Украина.

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Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершат визит в Украину 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Шольц, который не был в Киеве с начала войны, столкнулся с критикой за границей за его осторожность в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы, и был вынужден оправдываться, что Берлин не демонстрирует лидерство.

В Елисейском дворце в понедельник заявили, что у президента Макрона нет конкретных планов совершать визит в Украину во время войны.

В прошлую пятницу Елисейский дворец сообщил, что президент Франции во вторник будет с визитом в Румынии, а в среду отправится в Молдову.

Темы: ШольцУкраинавойнаКиев
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