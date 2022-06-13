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Лукашенко задумався про посилення КДБ, але незрозуміло як

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 21:15

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко в понеділок заявив про необхідність розширення функцій Комітету державної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Він нагадав, що раніше у Білорусі вже ухвалили рішення про посилення армії та міністерства надзвичайних ситуацій, чиїм працівникам видали табельну зброю.

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"Настала черга нам серйозно подивитися на нашу основну спецслужбу – КДБ. Зрозуміло, що ситуація ускладнилася у світі, спецслужби з кожним роком набувають дедалі більшого значення для діяльності тієї чи іншої держави", – додав Лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що потрібно здійснити "не якісь там легкі зміни Комітету держбезпеки", а розширити функціонал відомства – але не зміг сформулювати, про що саме йдеться.

"Посилювати, можливо, чинні (функції). Я маю на увазі розвідку, контррозвідку, захист конституційного ладу, антитерористичну діяльність. Це у будь-якій країні хліб спецслужб подібного роду. Звичайно, треба посилювати діяльність деяких напрямків. Десь, можливо, створювати нові. Особливо через ту інформаційну безпеку, яка має бути в країні, і ту гібридну війну, яка розгорнута не лише проти Білорусі", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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