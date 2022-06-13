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Лукашенко задумался об усилении КГБ, но непонятно как

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 21:15

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник заявил о необходимости расширения функций Комитета государственной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Он напомнил, что ранее в Беларуси уже было принято решение об усилении армии и министерства чрезвычайных ситуаций, чьим работникам выдали табельное оружие.

"Подошла очередь нам посмотреть серьезно на нашу основную спецслужбу - КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства", – добавил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент добавил, что нужно осуществить "не какие-то легкие изменения Комитета госбезопасности", а расширить функционал ведомства – но не смог сформулировать, о чем именно идет речь.

"Усиливать, может быть, существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси", - добавил он.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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