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Генштаб показав, як тренують тероборонівців

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 21:19
Генштаб показав, як тренують тероборонівців
фото: Генштаб

Розвідників однієї із бригад Тероборони ЗСУ вчили форсувати водні перешкоди, евакуювати поранених та транспортувати полонених.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом трьох днів з розвідниками однієї з бригад Територіальна оборона ЗС України проводилось тактико-спеціальне навчання.

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Під час нього, зокрема, відпрацьовувались форсування водної перешкоди зі зброєю різними способами; проведення евакуації поранених через водойму; транспортування полонених в базовий табір".

Теми: ГенштабвійнаУкраїна
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