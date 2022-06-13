Генштаб показав, як тренують тероборонівців

Розвідників однієї із бригад Тероборони ЗСУ вчили форсувати водні перешкоди, евакуювати поранених та транспортувати полонених.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом трьох днів з розвідниками однієї з бригад Територіальна оборона ЗС України проводилось тактико-спеціальне навчання.

Під час нього, зокрема, відпрацьовувались форсування водної перешкоди зі зброєю різними способами; проведення евакуації поранених через водойму; транспортування полонених в базовий табір".