Генштаб показал, как тренируют терробороновцев

Разведчиков одной из бригад Теробороны ВСУ учили форсировать водные препятствия, эвакуировать раненых и транспортировать пленных.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение трех дней с разведчиками одной из бригад Территориальная оборона ВС Украины проводилась тактико-специальные учения.

Во время него, в частности, отрабатывались форсирование водного препятствия с оружием разными способами; проведение эвакуации раненых через водоем; транспортировка пленных в базовый лагерь".