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Генштаб показал, как тренируют терробороновцев

Алена МазуренкоПонедельник, 13 июня 2022, 21:19
Генштаб показал, как тренируют терробороновцев
фото: Генштаб

Разведчиков одной из бригад Теробороны ВСУ учили форсировать водные препятствия, эвакуировать раненых и транспортировать пленных.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение трех дней с разведчиками одной из бригад Территориальная оборона ВС Украины проводилась тактико-специальные учения.

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Во время него, в частности, отрабатывались форсирование водного препятствия с оружием разными способами; проведение эвакуации раненых через водоем; транспортировка пленных в базовый лагерь".

Темы: ГенштабвойнаУкраина
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