Генштаб показал, как тренируют терробороновцев
Понедельник, 13 июня 2022, 21:19
Разведчиков одной из бригад Теробороны ВСУ учили форсировать водные препятствия, эвакуировать раненых и транспортировать пленных.
Источник: Генштаб
Дословно: "В течение трех дней с разведчиками одной из бригад Территориальная оборона ВС Украины проводилась тактико-специальные учения.
Во время него, в частности, отрабатывались форсирование водного препятствия с оружием разными способами; проведение эвакуации раненых через водоем; транспортировка пленных в базовый лагерь".
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