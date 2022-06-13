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В Іспанії побачили "російський слід" у рішенні Алжиру розірвати відносини

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 21:51

Міністр економіки Іспанії Надія Кальвіно заявила, що рішення Алжира розірвати угоду про дружбу і партнерство з Іспанією пов’язане зі зближенням цієї країни з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв’ю радіо Catalunya, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кальвіно, на останніх зустрічах у межах Міжнародного валютного фонду, які вона очолювала, помітила, "що Алжир усе більше й більше зближався з Росією, і тому це (рішення розірвати угоду) мене не здивувало".

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Водночас міністерка запевнила, що постачанням газу з Алжиру до Іспанії загроз немає.

Минулого тижня влада Алжиру оголосила про розірвання угоди про дружбу і співробітництво з Іспанією. Причиною такого кроку назвали зміну позиції Мадрида щодо невизнаної країни Західна Сахара.

Цю територію, яка раніше була іспанською колонією, у 1975 році анексувало сусіднє Марокко. Алжир підтримує у ній повстанський рух за незалежність. Відтоді між Іспанією, Алжиром і Марокко тривають напружені відносини через статус Західної Сахари.

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Після цього в ЄС закликали Алжир переглянути своє рішення, а також заявили, що готові вдатися до дій для захисту інтересів своїх держав-членів.

Міністерка економіки Іспанії подякувала ЄС за таку позицію і додала, що "на сьогодні найважливішою річчю є зміна позиції Алжиру".

Алжир є важливим постачальником енергоресурсів для Іспанії: у 2021 році Мадрид імпортував звідти понад 40% природного газу для споживання. Крім того, Алжир (як і Марокко) грає певну роль у стримуванні нелегальної міграції до Іспанії.

В умовах поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв Алжир є одним із альтернативних джерел природного газу. Так, у квітні угоду про постачання алжирського блакитного палива уклала Італія.

Теми: ІспаніяРосія
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