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В Испании увидели "русский след" в решении Алжира разорвать отношения

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 21:51

Министр экономики Испании Надия Кальвино заявила, что решение Алжира расторгнуть соглашение о дружбе и партнерстве с Испанией связано со сближением этой страны с Россией.

Об этом она рассказала в интервью радио Catalunya, сообщает "Европейская правда".

По словам Кальвино, на последних встречах в рамках возглавляемого ею Международного валютного фонда заметила, "что Алжир все больше и больше сближался с Россией, и поэтому это (решение расторгнуть соглашение) меня не удивило".

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В то же время министр заверила, что поставками газа из Алжира в Испанию угроз нет.

На прошлой неделе власти Алжира объявили о расторжении соглашения о дружбе и сотрудничестве с Испанией. Причиной такого шага назвали изменение позиции Мадрида по отношению к непризнанной стране Западная Сахара.

Эту территорию, ранее бывшую испанской колонией, в 1975 году аннексировало соседнее Марокко. Алжир поддерживает в ней повстанческое движение за независимость. С тех пор между Испанией, Алжиром и Марокко продолжаются напряженные отношения из-за статуса Западной Сахары.

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После этого в ЕС призвали Алжир пересмотреть свое решение, а также заявили, что готовы прибегнуть к действиям по защите интересов своих государств-членов.

Министерка экономики Испании поблагодарила ЕС за такую позицию и добавила, что "на сегодняшний день важнейшей вещью является изменение позиции Алжира".

Алжир является важным поставщиком энергоресурсов для Испании: в 2021 году Мадрид импортировал оттуда более 40% природного газа для потребления. Кроме того, Алжир (как и Марокко) играет определенную роль в сдерживании нелегальной миграции в Испанию.

В условиях постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей Алжир является одним из альтернативных источников природного газа. Так, в апреле соглашение о поставках алжирского голубого топлива заключила Италия.

Темы: ИспанияРосcия
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