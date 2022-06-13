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Українські військові мають стратегічну ініціативу над росіянами по всій лінії фронту – Зеленський

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 22:03
фото: міністерство оборони україни

Президент Володимир Зеленський запевни, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту, тож звільнення захоплених територій уже незабаром.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоби бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса лишається мішенню для російського флоту.

Але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там – саме на Півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини.

У боях на Донбасі – а вони точно ввійдуть у воєнну історію, як одна з найбільш жорстоких битв у Європі, і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж таки переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо в артилерійських системах. 

Ціна цієї битви – дуже висока. Вона просто страшна! І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом.

Ми маємо справу з абсолютним злом і ми не маємо іншого вибору, аніж іти далі – звільняти всю нашу територію, вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту вже більше 2500 кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж таки за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там – я впевнений – дуже багато, просто в людей, просто вдома".

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Деталі: Зеленський додав, що українська армія наразі найбільше потребує сучасну артилерію для того, щоби пришвидшити деокупацію східних і південних областей України.

Він переконаний, що всі міста будуть відбудовані й звільнені від наслідків російської окупації.

Російські загарбники відключать український мобільний зв'язок, телебачення й радіомовлення, аби місцеве населення не відчувало себе частиною єдиної України. Крім того, окупанти не пропускають гуманітарні вантажі від українського уряду, щоби жителі захоплених територій могли отримати базові медикаменти та продукти харчування.

Теми: Зеленськийбойові діїокупаціявійна
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