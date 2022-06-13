Украинские военные имеют стратегическую инициативу над россиянами по всей линии фронта – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверил, что украинские военные имеют стратегическое преимущество над российскими оккупантами по всей линии фронта, поэтому освобождение захваченных территорий уже скоро.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота.

Но уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно там – именно на Юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонщины.

В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю, как одна из самых жестоких битв в Европе, и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно в артиллерийских системах.

Цена этого сражения – очень высока. Она просто ужасная! И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, конец российских издевательств над украинским Донбассом.

Мы имеем дело с абсолютным злом и у нас нет другого выбора, чем идти дальше – освобождать всю нашу территорию, выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта уже более 2500 километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами. Мы придем во все наши города, во все села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там – я уверен – очень много, просто у людей, просто дома".

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Детали: Зеленский добавил, что украинская армия больше всего нуждается в современной артиллерии для того, чтобы ускорить деоккупацию восточных и южных областей Украины.

Он уверен, что все города будут отстроены и освобождены от последствий российской оккупации.

Российские захватчики отключат украинскую мобильную связь, телевидение и радиовещание, чтобы местное население не чувствовало себя частью единой Украины. Кроме того, оккупанты не пропускают гуманитарные грузы от украинского правительства, чтобы жители захваченных территорий не могли получить базовые медикаменты и продукты питания.