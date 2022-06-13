Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные имеют стратегическую инициативу над россиянами по всей линии фронта – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 22:03
фото: министерстао обороны украины

Президент Владимир Зеленский уверил, что украинские военные имеют стратегическое преимущество над российскими оккупантами по всей линии фронта, поэтому освобождение захваченных территорий уже скоро.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота.

Но уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно там – именно на Юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонщины.

В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю, как одна из самых жестоких битв в Европе, и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно в артиллерийских системах.

Цена этого сражения – очень высока. Она просто ужасная! И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, конец российских издевательств над украинским Донбассом.

Мы имеем дело с абсолютным злом и у нас нет другого выбора, чем идти дальше – освобождать всю нашу территорию, выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта уже более 2500 километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами. Мы придем во все наши города, во все села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там – я уверен – очень много, просто у людей, просто дома".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский добавил, что украинская армия больше всего нуждается в современной артиллерии для того, чтобы ускорить деоккупацию восточных и южных областей Украины.

Он уверен, что все города будут отстроены и освобождены от последствий российской оккупации.

Российские захватчики отключат украинскую мобильную связь, телевидение и радиовещание, чтобы местное население не чувствовало себя частью единой Украины. Кроме того, оккупанты не пропускают гуманитарные грузы от украинского правительства, чтобы жители захваченных территорий не могли получить базовые медикаменты и продукты питания.

Темы: Зеленскийбоевые действияоккупациявойна
Главное сегодня

ЕС в рамках шестого пакета санкций отключает от SWIFT еще три российских банка

Сводка Генштаба: Россияне хотят установить контроль над Богородичным и наступать на Славянск

Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС - СМИ

Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

фотоГенштаб показал, как тренируют терробороновцев

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

Все новости...
Зеленский
Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ
Зеленский во вторник впервые поговорит с медиа Дании
РФ держит людей в цивилизационной блокаде: Зеленский призвал общаться с теми, кто в оккупации
Последние новости
10:30
"Танцы на костях": оккупанты собрались открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе
10:21
аудиоПерехват СБУ: Оккупанты отказываются идти в атаку – боятся прямого столкновения с ВСУ
10:18
В Брянской области РФ заявили об обстреле и раненых
10:03
фотоОккупанты решили установить памятник "освободителю" в Бердянске
09:38
Регионы: россияне хотят снова захватить села на Херсонщине, обстреляли ряд областей
09:23
Защитники уже уничтожили 32 500 оккупантов
09:23
ЕС рискует создать "ложные ожидания" со статусом кандидата для Украины – премьер Португалии
09:21
ЕС в рамках шестого пакета санкций отключает от SWIFT еще три российских банка
09:07
На северодонецком Азоте, который уничтожают россияне, прячутся 540-560 гражданских
09:03
Враг ударил ракетами по Одесской области, но они не долетели - ОК "Юг"
Все новости...