Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские военные имеют стратегическую инициативу над россиянами по всей линии фронта – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 22:03
Украинские военные имеют стратегическую инициативу над россиянами по всей линии фронта – Зеленский
фото: министерстао обороны украины

Президент Владимир Зеленский уверил, что украинские военные имеют стратегическое преимущество над российскими оккупантами по всей линии фронта, поэтому освобождение захваченных территорий уже скоро.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота.

Реклама:

Но уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно там – именно на Юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонщины.

В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю, как одна из самых жестоких битв в Европе, и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно в артиллерийских системах.

Цена этого сражения – очень высока. Она просто ужасная! И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, конец российских издевательств над украинским Донбассом.

ВИДЕО ДНЯ

Мы имеем дело с абсолютным злом и у нас нет другого выбора, чем идти дальше – освобождать всю нашу территорию, выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта уже более 2500 километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами. Мы придем во все наши города, во все села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там – я уверен – очень много, просто у людей, просто дома".

Детали: Зеленский добавил, что украинская армия больше всего нуждается в современной артиллерии для того, чтобы ускорить деоккупацию восточных и южных областей Украины.

Он уверен, что все города будут отстроены и освобождены от последствий российской оккупации.

Российские захватчики отключат украинскую мобильную связь, телевидение и радиовещание, чтобы местное население не чувствовало себя частью единой Украины. Кроме того, оккупанты не пропускают гуманитарные грузы от украинского правительства, чтобы жители захваченных территорий не могли получить базовые медикаменты и продукты питания.

Темы: Зеленскийбоевые действияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: