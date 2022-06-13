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РФ тримає людей в цивілізаційній блокаді: Зеленський закликав спілкуватися із тими, хто в окупації 

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 22:06
РФ тримає людей в цивілізаційній блокаді: Зеленський закликав спілкуватися із тими, хто в окупації 

Президент Володимир Зеленський закликав українців спілкуватися із людьми, які опинилися на тимчасово окупованій території країни і доносити до них новини. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді, а в цивілізаційній.

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Я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині.

Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде.

Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську.

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Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде.

Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією.

І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій".

Деталі: За словами президента, українці мають справу з абсолютним злом: "Ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей".

Він запевнив, що українські захисники прийдуть у всі окуповані міста і повернуть їх: "Ми прийдемо в усі наші міста – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора".

Пряма мова: "Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Бо це – Україна. І це на нашу долю випало повертати й укріплювати".

Зеленський додав, що наразі ширина фронту – уже понад 2,5 тисячі кілометрів.

Теми: ЗеленськийокупаціявійнаУкраїна
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