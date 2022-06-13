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РФ держит людей в цивилизационной блокаде: Зеленский призвал общаться с теми, кто в оккупации

Алена МазуренкоПонедельник, 13 июня 2022, 22:06
РФ держит людей в цивилизационной блокаде: Зеленский призвал общаться с теми, кто в оккупации

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев общаться с людьми, оказавшимися на временно оккупированной территории страны и доносить до них новости.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупанты держат захваченную территорию не просто в информационной блокаде, а в цивилизационной.

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Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковщине.

Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет.

Говорите Кирилловке, Геническому, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецке, Луганске.

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Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть российский флаг на украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет.

Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией.

И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой".

Детали: По словам президента, украинцы имеют дело с абсолютным злом: "У нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей".

Он заверил, что украинские защитники придут во все оккупированные города и вернут их: "Мы придем во все наши города – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, у которых пока нет украинского флага".

Прямая речь: "Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это Украина. И это на нашу судьбу выпало возвращать и укреплять".

Зеленский добавил, что сейчас ширина фронта уже более 2,5 тысяч километров.

Темы: ЗеленскийоккупациявойнаУкраина
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